x
14 июня 2025
|
последняя новость: 11:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 июня 2025
|
14 июня 2025
|
последняя новость: 11:28
14 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Федерация хоккея России и Иранская хоккейная ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве

Хоккей
время публикации: 14 июня 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 10:25
Федерация хоккея России и Иранская хоккейная ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве
AP Photo/Mark Humphrey

Федерация хоккея России и Иранская хоккейная ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает "Российская газета".

Соглашение направлено на усиление сотрудничества двух стран в хоккейной сфере.

Запланированы долгосрочные программы по популяризации хоккея в Иране, обмен опытом и методиками подготовки игроков, тренеров и судей, а также проведение совместных мероприятий и турниров.

Владислав Третьяк заявил: "Россия - великая хоккейная держава. И поэтому одной из ключевых задач видим помощь тем странам, которые хотят серьезно развиваться в нашем виде спорта. В последние годы ФХР подписала меморандумы о сотрудничестве с Киргизией, Грузией, Монголией, Сербией, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами. Это один из приоритетов международной работы ФХР - укреплять отношения с дружественными странами с помощью хоккея.

Теперь углубляется сотрудничество с еще одним дружественным государством. Россия и Иран на протяжении многих лет поддерживают друг друга в самых разных делах и вопросах. Мы открыты к взаимодействию, и, конечно, очень рады, что нашим друзьям интересен победный опыт нашего хоккея. Спорт способствует сближению народов".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025

Финал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" победил "Флориду" в овертайме. Гол Уолмана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2025

"Флорида" сравняла счет в финале Кубка Стэнли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2025

Финал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" в овертайме победил "Флориду"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025

"Эдмонтон" вышел в финал Кубка Стэнли. Ассистентские дубли Драйзайтля и Уолмана