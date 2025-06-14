Федерация хоккея России и Иранская хоккейная ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает "Российская газета".

Соглашение направлено на усиление сотрудничества двух стран в хоккейной сфере.

Запланированы долгосрочные программы по популяризации хоккея в Иране, обмен опытом и методиками подготовки игроков, тренеров и судей, а также проведение совместных мероприятий и турниров.

Владислав Третьяк заявил: "Россия - великая хоккейная держава. И поэтому одной из ключевых задач видим помощь тем странам, которые хотят серьезно развиваться в нашем виде спорта. В последние годы ФХР подписала меморандумы о сотрудничестве с Киргизией, Грузией, Монголией, Сербией, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами. Это один из приоритетов международной работы ФХР - укреплять отношения с дружественными странами с помощью хоккея.

Теперь углубляется сотрудничество с еще одним дружественным государством. Россия и Иран на протяжении многих лет поддерживают друг друга в самых разных делах и вопросах. Мы открыты к взаимодействию, и, конечно, очень рады, что нашим друзьям интересен победный опыт нашего хоккея. Спорт способствует сближению народов".