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Спорт

"Флорида" стала обладателем Кубка Стэнли. Покер Сэма Райнхарта

Хоккей
НХЛ
время публикации: 18 июня 2025 г., 06:55 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 06:55
"Флорида" стала обладателем Кубка Стэнли. Покер Сэма Райнхарта
AP Photo/Lynne Sladky

Второй год подряд обладателем Кубка Стэнли стал клуб "Флорида Пантерз", во второй раз подряд победивший в финальной серии "Эдмонтон Ойлерз".

В шестом матче финала "пантеры" победили 5:1.

Счет в серии 4:2.

Четывре шайбы забросил Сэм Райнхарт.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман сделал результативную передачу.

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