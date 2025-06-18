"Флорида" стала обладателем Кубка Стэнли. Покер Сэма Райнхарта
время публикации: 18 июня 2025 г., 06:55 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 06:55
Второй год подряд обладателем Кубка Стэнли стал клуб "Флорида Пантерз", во второй раз подряд победивший в финальной серии "Эдмонтон Ойлерз".
В шестом матче финала "пантеры" победили 5:1.
Счет в серии 4:2.
Четывре шайбы забросил Сэм Райнхарт.
Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман сделал результативную передачу.
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