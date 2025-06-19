Юношеский чемпионат Европы. Француженки вышли в полуфинал

В Польше завершился второй тур группового этапа женского юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет).

Первыми в полуфинал вышли француженки.

Сборная Швеции утратила шансы на выход в плэй-офф.

В группе В ситуация запутанная. Все команды одержали по 1 победе.

Нидерланды - Испания 1:0

Победный гол на 12-й минуте забила Зои Зуйдберг (Зволле).

Испанки могли отыграться, но на 59-й минуте Паула Комендадор (Реал, Мадрид) не реализовала пенальти.

Португалия - Англия 4:1

Польша - Франция 0:6

Три мяча забила Лиана Жозеф (Страсбур).

Швеция - Италия 0:1

Победный гол на 37-й минуте забила Паола Фадда (Интер, Милан).