Юношеский чемпионат Европы. Француженки вышли в полуфинал
время публикации: 19 июня 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 10:23
В Польше завершился второй тур группового этапа женского юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет).
Первыми в полуфинал вышли француженки.
Сборная Швеции утратила шансы на выход в плэй-офф.
В группе В ситуация запутанная. Все команды одержали по 1 победе.
Нидерланды - Испания 1:0
Победный гол на 12-й минуте забила Зои Зуйдберг (Зволле).
Испанки могли отыграться, но на 59-й минуте Паула Комендадор (Реал, Мадрид) не реализовала пенальти.
Португалия - Англия 4:1
Польша - Франция 0:6
Три мяча забила Лиана Жозеф (Страсбур).
Швеция - Италия 0:1
Победный гол на 37-й минуте забила Паола Фадда (Интер, Милан).
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