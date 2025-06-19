Умер легендарный итальянский вратарь
время публикации: 19 июня 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 10:59
18 июня на 93-м году жизни умер легендарный итальянский вратарь Джузеппе Гаспари, сообщают итальянские СМИ.
Он защищал ворота команд "Аскона", "Катанья". "Ювентус" (был вторым вратарем и за основную команду провел 4 игры), "Модена" и "Анконитана".
В свой последний сезон в большом футболе он спас "Анконитану" от вылета в низший дивизион и стал для болельщиков команды "героем Римини".
В 1961 году, Джузеппе был вратарем "Катаньи" и помог одержать клубу историческую победу над "Интером" 2:0. Это поражение стоило миланцам чемпионства. Матч вошел в историю как "Сенсация на стадионе "Чибали".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2025