18 июня на 93-м году жизни умер легендарный итальянский вратарь Джузеппе Гаспари, сообщают итальянские СМИ.

Он защищал ворота команд "Аскона", "Катанья". "Ювентус" (был вторым вратарем и за основную команду провел 4 игры), "Модена" и "Анконитана".

В свой последний сезон в большом футболе он спас "Анконитану" от вылета в низший дивизион и стал для болельщиков команды "героем Римини".

В 1961 году, Джузеппе был вратарем "Катаньи" и помог одержать клубу историческую победу над "Интером" 2:0. Это поражение стоило миланцам чемпионства. Матч вошел в историю как "Сенсация на стадионе "Чибали".