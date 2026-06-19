x
19 июня 2026
|
последняя новость: 03:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 июня 2026
|
19 июня 2026
|
последняя новость: 03:50
19 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Два удаления. Автогол. Хет-трик Дэвида. Канадцы разгромили сборную Катара

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 19 июня 2026 г., 03:50 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 04:01
Два удаления. Автогол. Хет-трик Дэвида. Канадцы разгромили сборную Катара
AP Photo/Emma Peterson
Травма Коне
AP Photo/Abbie Parr

В Ванкувере канадцы разгромили сборную Катара 6:0. Три гола забил Джонатан Дэвид.

Положение команд в группе В. Канада, Швейцария по 4 очка, Босния и Герцеговина, Катар по 1.

Это первая победа сборной Канады в матчах чемпионатов мира.

Гости, заканчивавшие игру вдевятером, не нанесли ни одного точного удара.

На 16-й минуте вратарь парировал мяч после удара Дэвида. Кайл Ларин (Саутгемптон) добил мяч в сетку 1:0. На 29-й минуте Джонатан Дэвид (Ювентус) вогнал мяч в ближний угол 2:0.

На 33-й минуте сборная Катара осталась в меньшинстве. Хомам Аль Амин (Культурал Лионесса, Испания) удален за фол против Ларина. После просмотра видеоповтора судья пенальти отменил - нарушение было до штрафной площади.

На последних секундах первого тайма канадцы забили. Вратарь парировал мяч после удара Ларина головой. Дэвид добил мяч в сетку

На 53-й минуте был удален Асим Омер Мадибо (Аль-Вакра), который нанес травму Исмаэлю Коне (Сассуоло).

На 64-й минуте заменивший Коне Нейтан Салиба (Андерлехт, Брюссель) пробил со штрафного. Мяч от штанги воетел в сетку 4:0.

На 75-й минуте Шаффелберг наносит удар. Вратарь мяч парировал. Мохаммад Аль Маннал (Шаммал) пытался вынести мяч, но отправил его в свои ворота 5:0. На второй минуте компенсированного времени Дэвид оформил "хет-трик" 6:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июня 2026

Искусство делать замены. Швейцарцы разгромили боснийцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2026

Чемпионат мира по футболу. Чехи и южноафриканцы сыграли вничью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2026

Во время матча Швейцария - Катар на поле выбежала голая женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2026

Первый тур чемпионата мира по футболу установил рекорд