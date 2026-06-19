Два удаления. Автогол. Хет-трик Дэвида. Канадцы разгромили сборную Катара

В Ванкувере канадцы разгромили сборную Катара 6:0. Три гола забил Джонатан Дэвид.

Положение команд в группе В. Канада, Швейцария по 4 очка, Босния и Герцеговина, Катар по 1.

Это первая победа сборной Канады в матчах чемпионатов мира.

Гости, заканчивавшие игру вдевятером, не нанесли ни одного точного удара.

На 16-й минуте вратарь парировал мяч после удара Дэвида. Кайл Ларин (Саутгемптон) добил мяч в сетку 1:0. На 29-й минуте Джонатан Дэвид (Ювентус) вогнал мяч в ближний угол 2:0.

На 33-й минуте сборная Катара осталась в меньшинстве. Хомам Аль Амин (Культурал Лионесса, Испания) удален за фол против Ларина. После просмотра видеоповтора судья пенальти отменил - нарушение было до штрафной площади.

На последних секундах первого тайма канадцы забили. Вратарь парировал мяч после удара Ларина головой. Дэвид добил мяч в сетку

На 53-й минуте был удален Асим Омер Мадибо (Аль-Вакра), который нанес травму Исмаэлю Коне (Сассуоло).

На 64-й минуте заменивший Коне Нейтан Салиба (Андерлехт, Брюссель) пробил со штрафного. Мяч от штанги воетел в сетку 4:0.

На 75-й минуте Шаффелберг наносит удар. Вратарь мяч парировал. Мохаммад Аль Маннал (Шаммал) пытался вынести мяч, но отправил его в свои ворота 5:0. На второй минуте компенсированного времени Дэвид оформил "хет-трик" 6:0.