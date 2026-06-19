Искусство делать замены. Швейцарцы разгромили боснийцев

В Лос-Анджелесе встречались сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины. Швейцарцы победили 4:1.

В матчах первого тура команды сыграли вничью. Швейцарцы - со сборной Катара, боснийцы с канадцами.

Швейцарцы начали матч мощно и могли забить на 10-й минуте. Ндой пробил неточно. На 23-й минуте Фройлер нанес удар издали. мяч пролетел рядом со штангой.

Боснийцы за первый тайм попытались провести несколько атак. Этим их активность и ограничилась.

Швейцарцы пытались играть в атаке разнообразно. Но это были только попытки. Ни одного голевого момента за первый тайм.

В начале второго тайма картина не изменилась. Швейцарцы продолжали планомерное давление. Начали возникать опасные моменты.

На 56-й минуте Ндой пробил через себя. Василь сумел отразить мяч, летевший под перекладину. На 63-й минуте после подачи углового Эмболо нанес удар головой. Вратарь выручил боснийцев.

Первый перспективный момент боснийцы создали на 69-й минуте. Дедич сильно пробил издали. Кобель едва справился.

На 72-й минуте Якин проводит тройную замену. Через 2 минуты один из вышедших на замену открыл счет. Вышедший на замену Варгас навесил. Защитник неудачно выбил мяч. 20-летний Жоан Манзамби (Фрайбург) пробил слету. Мяч от руки вратаря залетел в верхний угол 1:0.

На 80-й минуте боснийцы остались в меньшинстве. Эмболо мог выйти один на один. Бывший защитник молодежной команды "Ювентуса" Тарик Мухаремович (Сассуоло) в подкате его снес. Красная карточка. На 81-й минуте Варгас опасно исполнил штрафной. Василь мяч поймал.

На 84-й минуте Эмболо прострелил. Рубен Варгас (Севилья) метров с 12 отправил мяч в угол ворот 2:0.

На 90-й минуте Варгас прострелил. Манзамби довел счет до крупного.

На первой минуте компенсированного времени на замену вышел Эрмин Махмич (Слован, Либерец, Чехия). Серез 2 минуты он забил 3:1. Ошибка вратаря после подачи углового и Махмич отправил мяч в сетку.

На седьмой минуте компенсированного времени Джака реализовал пенальти.