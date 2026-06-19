Канадцы установили рекорд чемпионатов мира

Сборная Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира разгромила команду Катара 6:0.

Команды Канады - первая сборная, представляющая не Европу или Южную Америку, забившая более пяти голов в одном матче чемпионата мира.

В первом тайме канадцы нанесли 8 точных ударов. Это повторение рекорда чемпионатов мира, установленного в матче Аргентина - Румыния в 1994 году.