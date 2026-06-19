Канадцы установили рекорд чемпионатов мира
время публикации: 19 июня 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 08:03
Сборная Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира разгромила команду Катара 6:0.
Команды Канады - первая сборная, представляющая не Европу или Южную Америку, забившая более пяти голов в одном матче чемпионата мира.
В первом тайме канадцы нанесли 8 точных ударов. Это повторение рекорда чемпионатов мира, установленного в матче Аргентина - Румыния в 1994 году.
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