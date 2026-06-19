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Мексиканцы победили сборную Южной Кореи и вышли в плэй-офф

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 19 июня 2026 г., 07:37 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 07:57
Голевой момент гостей на 87-й минуте
AP Photo/Fernando Llano
Мексиканцы победили сборную Южной Кореи и вышли в плэй-офф
AP

Первой сборной, вышедшей в плэй-офф чемпионата мира, стала сборная Мексики.

Мексиканцы победили сборную Южной Кореи 1:0.

Положение команд в группе А. Мексика 6 очков. Южная Корея 3, Чехия 1, ЮАР 1.

В первом тайме была малоинтересная игра. Один удар в створ ворот на двоих. Получше смотрелась сборная Мексики.

Все решила грубая ошибка вратаря гостей в начале второго тайма.

На 26-й минуте Альварадо навесил. Киньонес опасно бил головой. Вратарь спас корейцев. На 49-й минуте Гальярдо пробил в "шестерку". Мяч попал в сетку с внейшней стороны.

На 50-й минуте был забит победный гол. Киньонес пробил головой. Вратарь мяч поймал, но выпустил. Луис Ромо (Гвадалахара Чивас) добил мяч в сетку 1:0.

На 75-й минуте Рауль Хименес нанес сильный удар в ближний угол. Вратарь выручил. На 85-й минуте Варгас метров с 16 нанес удар в дальний угол. Голкипер мяч парировал.

На 87-й минуте гости создали первый опасный момент. Чо Гю Сон нанес удар головой метров с 6. Ранхель мяч парировал. Ян Хен Джун пытался добить мяч в сетку. Голкипер мяч поймал.

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