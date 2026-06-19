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Спорт

Месси и Мбаппе включены в сборную первого тура чемпионата мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Знаменитые спортсмены
время публикации: 19 июня 2026 г., 19:12 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 19:12
Месси и Мбаппе включены в сборную первого тура чемпионата мира
AP Photo/Reed Hoffmann

Статистический сервис Squawka опубликовал символическую сборную первого тура чемпионата мира по футболу.

Вратарь: Патрик Бич (Австралия).

Защитники: Никола катич (Босния и Герцеговина), Роберту Лопеш (Пику) (Кабо Верде), Натаниэль Браун (Германия), Рамин Резаэян (Иран).

Полузащитники: Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Ясин Айяри (Швеция), Хван Хи Чхан (Южная Корея).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Фоларин Балогун (США).

Спорт
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