Турецкого комментатора, который перепутал иранцев и новозеландцев, отстранили от работы

Турецкий канал TRT отстранил комментатора Мурата Экрема Чимена от работы на матчах чемпионата мира.

Турецкие СМИ сообщают, что в начале трансляции матча Иран - Новая Зеландия он путал иранцев и новозеландцев, ошибался в фамилиях игроков.

В заявлении телеканала говорится, что такие ошибки являются неприемлемыми, особенно для специалиста с 30-летним опытом.

Игра Иран - Новая Зеландия завершилась вничью 2:2.