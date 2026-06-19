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Турецкого комментатора, который перепутал иранцев и новозеландцев, отстранили от работы

время публикации: 19 июня 2026 г., 12:31 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 12:31
Турецкого комментатора, который перепутал иранцев и новозеландцев, отстранили от работы
AP Photo/Mark J. Terrill

Турецкий канал TRT отстранил комментатора Мурата Экрема Чимена от работы на матчах чемпионата мира.

Турецкие СМИ сообщают, что в начале трансляции матча Иран - Новая Зеландия он путал иранцев и новозеландцев, ошибался в фамилиях игроков.

В заявлении телеканала говорится, что такие ошибки являются неприемлемыми, особенно для специалиста с 30-летним опытом.

Игра Иран - Новая Зеландия завершилась вничью 2:2.

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