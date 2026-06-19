Аргентинскую телеведущую уволили из-за фейкового сообщения о смерти отца Месси
время публикации: 19 июня 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 12:16
Телеканал Luzu TV сообщил об увольнении телеведущей Флоренсии Пеньи.
Аргентинские СМИ сообщают, что она во время передачи "Летнее шоу" в прямом эфире сказала, что отец Лионеля Месси Хорхе Месси умер.
Заявление породило слухи, которые быстро распространились.
Семья Лионеля Месси выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что Хорхе Месси жив и находится под наблюдением врачей.
Многие обратили внимание, что Лионель плакал после первого гола в ворота сборной Алжира. Футболист после матча сказал, что его слезы не были связаны с футболом.
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