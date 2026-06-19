Аргентинскую телеведущую уволили из-за фейкового сообщения о смерти отца Месси

Телеканал Luzu TV сообщил об увольнении телеведущей Флоренсии Пеньи.

Аргентинские СМИ сообщают, что она во время передачи "Летнее шоу" в прямом эфире сказала, что отец Лионеля Месси Хорхе Месси умер.

Заявление породило слухи, которые быстро распространились.

Семья Лионеля Месси выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что Хорхе Месси жив и находится под наблюдением врачей.

Многие обратили внимание, что Лионель плакал после первого гола в ворота сборной Алжира. Футболист после матча сказал, что его слезы не были связаны с футболом.