Чемпионат мира по футболу. Рекорды матча Швейцария - Босния и Герцеговина
время публикации: 19 июня 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 08:13
Швейцарцы разгромили сборную Боснии и Герцеговины 4:1. Финал матча получился насыщенным и интересным.
Этот матч стал первым в истории чемпионатов мира, в котором не менее пяти голов были забиты после 70-й минуты.
Игра стала второй в истории чемпионатов мира, в которой не менее 4 голов забили игроки, вышедшие на замены.
Три гола забили швейцарские "джокеры", один - боснийский.
В игре чемпионата мира 1982 года Венгрия - Сальвадор игроки, вышедшие на замены, забили 5 голов.
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