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Чемпионат мира по футболу. Рекорды матча Швейцария - Босния и Герцеговина

Футбол
Рекорды мира
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 19 июня 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 08:13
Чемпионат мира по футболу. Рекорды матча Швейцария - Босния и Герцеговина
AP Photo/Mark J. Terrill

Швейцарцы разгромили сборную Боснии и Герцеговины 4:1. Финал матча получился насыщенным и интересным.

Этот матч стал первым в истории чемпионатов мира, в котором не менее пяти голов были забиты после 70-й минуты.

Игра стала второй в истории чемпионатов мира, в которой не менее 4 голов забили игроки, вышедшие на замены.

Три гола забили швейцарские "джокеры", один - боснийский.

В игре чемпионата мира 1982 года Венгрия - Сальвадор игроки, вышедшие на замены, забили 5 голов.

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