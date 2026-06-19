Чемпионат мира по футболу. Рекорды матча Швейцария - Босния и Герцеговина

Швейцарцы разгромили сборную Боснии и Герцеговины 4:1. Финал матча получился насыщенным и интересным.

Этот матч стал первым в истории чемпионатов мира, в котором не менее пяти голов были забиты после 70-й минуты.

Игра стала второй в истории чемпионатов мира, в которой не менее 4 голов забили игроки, вышедшие на замены.

Три гола забили швейцарские "джокеры", один - боснийский.

В игре чемпионата мира 1982 года Венгрия - Сальвадор игроки, вышедшие на замены, забили 5 голов.