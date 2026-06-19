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Спорт

Катарский защитник сломал ногу Исмаэлю Коне

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 19 июня 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 08:43
Катарский защитник сломал ногу Исмаэлю Коне
AP Photo/Kaleb Tatum

Один из самых жутких эпизодов чемпионата мира по футболу 2026 года произошел в матче Канада - Катар.

На 51-й минуте Ассим Мадибо грубо сыграл против Исмаэля Коне и был удален.

Канадского футболиста унесли с поля на носилках и доставили в больницу.

По информации Фабрицио Романо, у Исмаэля Коне диагностирован перелом нескольких костей ноги. Ему предстоит операция.

Канадцы разгромили сборную Катара 6:0.

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