Катарский защитник сломал ногу Исмаэлю Коне

Один из самых жутких эпизодов чемпионата мира по футболу 2026 года произошел в матче Канада - Катар.

На 51-й минуте Ассим Мадибо грубо сыграл против Исмаэля Коне и был удален.

Канадского футболиста унесли с поля на носилках и доставили в больницу.

По информации Фабрицио Романо, у Исмаэля Коне диагностирован перелом нескольких костей ноги. Ему предстоит операция.

Канадцы разгромили сборную Катара 6:0.