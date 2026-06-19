Катарский защитник сломал ногу Исмаэлю Коне
время публикации: 19 июня 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 08:43
Один из самых жутких эпизодов чемпионата мира по футболу 2026 года произошел в матче Канада - Катар.
На 51-й минуте Ассим Мадибо грубо сыграл против Исмаэля Коне и был удален.
Канадского футболиста унесли с поля на носилках и доставили в больницу.
По информации Фабрицио Романо, у Исмаэля Коне диагностирован перелом нескольких костей ноги. Ему предстоит операция.
Канадцы разгромили сборную Катара 6:0.
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