Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" выиграл второй матч финала
время публикации: 18 июня 2026 г., 23:20 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 23:29
Во втором матче финальной серии чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Маккаби" обыграл "Апоэль" (Тель-Авив) 102:98.
Счет в серии 2:0.
После первой четверти ничья 20:20.
Первую половину матча выиграли "красные" 48:46.
После 30 минут впереди "Маккаби" 79:73.
Ям Мадар (Аплэль) сделала "Дабл-дабл 30 +" (34 + 10 передач).
Лучним в составе победителей был Габриэль Лундберг (25 + 3 передачи).
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