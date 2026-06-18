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Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" выиграл второй матч финала

Баскетбол
время публикации: 18 июня 2026 г., 23:20 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 23:29
Чемпионат Израиля по баскетболу. "Маккаби" выиграл второй матч финала
AP Photo/Ross D. Franklin

Во втором матче финальной серии чемпионата Израиля по баскетболу тель-авивский "Маккаби" обыграл "Апоэль" (Тель-Авив) 102:98.

Счет в серии 2:0.

После первой четверти ничья 20:20.

Первую половину матча выиграли "красные" 48:46.

После 30 минут впереди "Маккаби" 79:73.

Ям Мадар (Аплэль) сделала "Дабл-дабл 30 +" (34 + 10 передач).

Лучним в составе победителей был Габриэль Лундберг (25 + 3 передачи).

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