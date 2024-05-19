Баскетбол 3х3. Олимпийская квалификация. Израильтяне вышли в плэй-офф
время публикации: 19 мая 2024 г., 08:07 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 08:13
В Дебрецене, Венгрия, проходят мужской и женский квалификационные олимпийские турниры по баскетболу 3х3.
Мужская сборная Израиля играла в группе с командами Венгрии, Австрии и Пуэрто-Рико.
В третьем матче израильтяне победили сборную Пуэрто-Рико 18:13 и вышли в плэй-офф.
В четвертьфинале израильтяне встретятся со сборной Монголии.
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