Баскетбол 3х3. Олимпийская квалификация. Израильтяне вышли в плэй-офф

В Дебрецене, Венгрия, проходят мужской и женский квалификационные олимпийские турниры по баскетболу 3х3.

Мужская сборная Израиля играла в группе с командами Венгрии, Австрии и Пуэрто-Рико.

В третьем матче израильтяне победили сборную Пуэрто-Рико 18:13 и вышли в плэй-офф.

В четвертьфинале израильтяне встретятся со сборной Монголии.