Сиван Ауэрбах установила рекорд Израиля в беге на 1500 метров
время публикации: 19 мая 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 11:47
Сиван Ауэрбах на соревнованиях в Неймегене, Нидерланды, установила рекорд Израиля в беге на 1500 метров.
Она преодолела дистанцию за 4 минуты 11.29 секунды, на 8 сотых секунды улучшив достижение Саламавит Тефери.
Тефери установила рекорд в июле 2019 года.
Сиван Ауэрбах улучшила свой личный рекорд на 4.5 секунды.
Сиван Ауэрбах учится в Университете Оклахомы и выступает за команду этого учебного заведения.
Сиван Ауэрбах - многократная чемпионка Израиля, рекордсменка Израиля в беге 800 метров, 1500 метров, 1000 метров и в беге на милю. Она - серебряный призер Маккабиады 2022 года в беге на 1500 метров.
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