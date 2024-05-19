Сиван Ауэрбах установила рекорд Израиля в беге на 1500 метров

Сиван Ауэрбах на соревнованиях в Неймегене, Нидерланды, установила рекорд Израиля в беге на 1500 метров.

Она преодолела дистанцию за 4 минуты 11.29 секунды, на 8 сотых секунды улучшив достижение Саламавит Тефери.

Тефери установила рекорд в июле 2019 года.

Сиван Ауэрбах улучшила свой личный рекорд на 4.5 секунды.

Сиван Ауэрбах учится в Университете Оклахомы и выступает за команду этого учебного заведения.

Сиван Ауэрбах - многократная чемпионка Израиля, рекордсменка Израиля в беге 800 метров, 1500 метров, 1000 метров и в беге на милю. Она - серебряный призер Маккабиады 2022 года в беге на 1500 метров.