Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Рекордные гонорары Усика и Фьюри

18 мая в Эр-Рияде состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

На ринг выйдут непобежденные чемпионы украинец Александр Усик (чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO) и британец Тайсон Фьюри (чемпион мира по версии WBC).

Гонорар "Цыганского короля" за бой составит 69 миллионов долларов. Украинца - 34 миллиона долларов.