Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Рекордные гонорары Усика и Фьюри
время публикации: 15 мая 2024 г., 16:46 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 17:02
18 мая в Эр-Рияде состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.
На ринг выйдут непобежденные чемпионы украинец Александр Усик (чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO) и британец Тайсон Фьюри (чемпион мира по версии WBC).
Гонорар "Цыганского короля" за бой составит 69 миллионов долларов. Украинца - 34 миллиона долларов.
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