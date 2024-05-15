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Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Рекордные гонорары Усика и Фьюри

время публикации: 15 мая 2024 г., 16:46 | последнее обновление: 15 мая 2024 г., 17:02
Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Рекордные гонорары Усика и Фьюри
AP Photo/Hassan Ammar

18 мая в Эр-Рияде состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

На ринг выйдут непобежденные чемпионы украинец Александр Усик (чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO) и британец Тайсон Фьюри (чемпион мира по версии WBC).

Гонорар "Цыганского короля" за бой составит 69 миллионов долларов. Украинца - 34 миллиона долларов.

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