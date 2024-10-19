Историческая победа "Лестера". Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Брентфордом" 2:1.

Фулхэм (Лондон) - Астон Вилла (Бирмингем) 1:3

Хозяева на 27-й минуте при счете 1:1 не реализовали пенальти.

На 64-й минуте при счете 1:2 "дачники" остались в меньшинстве. Был удален. Йоахим Андерсен (23 августа перешел из "Кристал Пэлас").

На третьей минуте компенсированного времени составы стали равными. Вторую желтую карточку получил Джайден Филоджин.

Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1

Ньюкасл - Брайтон энд Хоув 0:1

Победный гол забил на 35-й минуте Денни Уэлбек. Это его пятый гол в этом сезоне.

Саутгемптон - Лестер 2:3

На 64-й минуте "Саутгемптон" вел в счете 2:0 и готовился одержать первую победу в сезоне.

Победный гол на восьмой минуте компенсированного времени забил Джордан Айю.

"Лестер" впервые победил в гостевом матче Премьер-лиги, в котором проигрывал с разницей в два мяча.

Ипсвич - Эвертон (Ливерпуль) 0:2