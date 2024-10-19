Тель-авивский "Маккаби" победил хайфских одноклубников. Результаты матчей чемпионата Израиля
Центральным матчем седьмого тура чемпионата Израиля по футболу был "матч сезона". Тель-авивский "Маккаби" победил хайфских одноклубников 2:0. "Желтые" оторвались от "зеленых" на 6 очков.
Маккаби Бней Райна - Ирони (Кирьят-Шмона) 1:0
Апоэль (Хайфа) - Ирони (Тверия) 1:0
Победный гол на 78-й минуте забил Гай Меламед.
Через 5 минут хозяева остались в меньшинстве. Удален Йонатан Фербер (27 июля перешел из "Апоэля" (Раанана)).
Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби (Хайфа) 2:0
Хайфский "Маккаби" потерпел первое поражение в сезоне в Лиге Аль.
Оба гола были забиты в течение пяти минут в первой половине первого тайма. Отличились Гавриэль Каниховски и 20-летний Элад Мадмон (27 июня перешел из "Апоэля" (Хадера)).
Отличный матч провел вратарь тель-авивской команды Рои Мишпати (в 2021-23 годах он выступал за хайфский "Маккаби").
Счет мог быть крупнее, но на 60-й минуте Ошер давида не реализовал пенальти.