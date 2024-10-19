Манор Соломон вышел на замену. "Лидс" победил и догнал лидеров

В стартовом матче десятого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Лидс" победил "Шеффилд Юнайтед" 2:0.

"Павлины" набрали 19 очков и догнали лидирующие "Сандерленд" и "Шеффилд Юнайтед".

Израильский полузащитник "Лидса" Манор Соломон вышел на замену на 68-й мнуте при счете 0:0.

"Лидс" атаковал больше и опаснее. Майкл Купер (15 августа перешел из "Плимута") в первом тайме несколько раз выручил гостей после опасных ударов бывшего форварда молодежного состава "Манчестер Юнайтед" Ларджи Рамазани (22 августа перешел из "Альмерии").

На 69-й минуте после подачи углового счет открыл бывший защитник "Аякса" Паскаль Стрюйк. На 90-й минуте Матео Джозеф вышел один на один 2:0.