СМИ о "деле Мбаппе". Секс в отеле был
время публикации: 18 октября 2024 г., 08:53 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 08:53
СМИ сообщили новые подробности о "деле Килиана Мбаппе". Шведская полиция считает французского футболиста "обоснованным подозреваемым".
Издание Le Рarisien пишет, что у Килиана Мбаппе был секс в отеле в Стокгольме, но "по обоюдному согласию". Что подтверждает обмен сообщениями.
В статье подчеркивается, что нет оснований полагать, что партнерша Мбаппе и женщина, подавшая жалобу в полицию - одно и тоже лицо.
Сам футболист назвал сообщение об обвинении в изнасиловании фейковой новостью и связал появление информации с судом против ПСЖ. Футболист судится с бывшим клубом из-за долга в 55 миллионов евро.
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