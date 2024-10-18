СМИ о "деле Мбаппе". Секс в отеле был

СМИ сообщили новые подробности о "деле Килиана Мбаппе". Шведская полиция считает французского футболиста "обоснованным подозреваемым".

Издание Le Рarisien пишет, что у Килиана Мбаппе был секс в отеле в Стокгольме, но "по обоюдному согласию". Что подтверждает обмен сообщениями.

В статье подчеркивается, что нет оснований полагать, что партнерша Мбаппе и женщина, подавшая жалобу в полицию - одно и тоже лицо.

Сам футболист назвал сообщение об обвинении в изнасиловании фейковой новостью и связал появление информации с судом против ПСЖ. Футболист судится с бывшим клубом из-за долга в 55 миллионов евро.