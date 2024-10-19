"Барселона" победила в Белграде. Результаты матчей Евролиги

Завершился четвертый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют одержавшие по 3 победы "Црвена звезда", "Барселона", "Монако", "Жальгирис" и "Фенербахче".

Монако (Франция) - Виртус (Болонья, Италия) 101:85

Итальянцы выиграли первую четверть 24:20 и первую половину матча 47:46.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 91:89

Греки выиграли первую четверть 23:11.

Разыгрывающий "Анадолу Эфес" Шейн Ларкин набрал 24 очка.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 94:98 (овертайм)

Защитник "Барселоны" Кевин Пунтер (в 2019-20 годах он выступал за "Црвену Звезду") набрал 26 очков.

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Баскония (Витория, Испания) 76:69