"Барселона" победила в Белграде. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 19 октября 2024 г., 08:09 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 08:09
Завершился четвертый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидируют одержавшие по 3 победы "Црвена звезда", "Барселона", "Монако", "Жальгирис" и "Фенербахче".
Монако (Франция) - Виртус (Болонья, Италия) 101:85
Итальянцы выиграли первую четверть 24:20 и первую половину матча 47:46.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 91:89
Греки выиграли первую четверть 23:11.
Разыгрывающий "Анадолу Эфес" Шейн Ларкин набрал 24 очка.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 94:98 (овертайм)
Защитник "Барселоны" Кевин Пунтер (в 2019-20 годах он выступал за "Црвену Звезду") набрал 26 очков.
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Баскония (Витория, Испания) 76:69
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