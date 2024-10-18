Футболист сборной Южной Кореи может оказаться в тюрьме из-за секс-видео

Нападающий сборной Южной Кореи и турецкого клуба "Аланьяспор" Хван Ый Джо может оказаться в тюрьме за съемку сексуального видео без разрешения партнерш, сообщает Korea Times.

Сборная Южной Кореи отстранила футболиста после .начала полицейского расследования.

Прокуратура требует 4 лет тюремного заключения для футболиста, который снимал сексуальное видео своих контактов с двумя женщинами без их разрешения.

В 2022 году он сделал 4 видео без согласия партнерш.

Футболист признал себя виновным.

Хван Ый Джо в 2022-24 годах был футболистом "Ноттингем Форест". За этот клуб он не играл, а выступал на правах аренды за "Олимпиакос", "Норвич сити", "Сеул" и "Аланьяспор". 6 сентября 2024 года он перешел в "Аланьяспор".