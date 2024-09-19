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Лига чемпионов. "Бенфика" победила в Белграде, "Байер" - в Роттердаме

время публикации: 19 сентября 2024 г., 22:32 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 22:32
Лига чемпионов. "Бенфика" победила в Белграде, "Байер" - в Роттердаме
AP Photo/Darko Vojinovic

Состоялись матчи первого тура основного этапа Лиги чемпионов. "Байер" в гостях разгромил "Фейенорд" 4:0.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 1:2

В первом тайме ворота израильского голкипера Омри Глазера поразили турецкие легионеры "Бенфики" Оркун Кокчю и Керем Актюркоглу (2 сентября перешел из "Галатасарая").

На 86-й минуте гол в ворота украинского вратаря Анатолия Трубина забил бывший нападающий тель-авивского "Маккаби" Фелисиу Милсон.

Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Байер (Леверкузен, Германия) 0:4

Два мяча забил Флориан Вирц.

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