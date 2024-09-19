Футбол. Хайфский "Маккаби" установил трансферный рекорд

Хайфский "Маккаби" подписал четырехлетний контракт с аргентинским полузащитником Матиасом Науэлем.

"Зеленые" установили трансферный рекорд клуба - хавбек, имеющий также испанское гражданство, приобретен у "Шленска" (Вроцлав) за 2.5 миллиона евро, сообщает Ynet.

Ранее Матиас Науэль выступал за клубы "Вильярреал", "Бетис", "Барселона" (резервный состав), "Олимпиакос" (Пирей), "Депортиво" (Ла-Корунья), "Тенерифе" и "Овьедо".

Матиас Науэль родился в Аргентине, но выступал за юношескую и молодежную сборные Испании.