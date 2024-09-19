Футбол. Победный гол на последних секундах матча. "Маккаби" (Тель-Авив) выходит в лидеры

В перенесенном матче первого тура чемпината Израиля по футболу тель-авивский "Маккаби" победил столичный "Апоэль" 2:1.

"Маккаби": Мишпати, Шломо (46, Асанте), Нахмиас, Стоич, Ревиво, ван оверим, Дор Перец (90 + 5, Сиссоко), Каниховски, Заави (79, Давида), Лаюс (67, Мадмон), Уэсди Патати (79, Турджеман).

"Апоэль": Замир, Гречкин (80, Даган), Яо, Ашта, Мальмуд, Агвадиш (68, Зана), Диалло (63, Лаиш), Дистальфельд (64, Альмагор), Хозез, Дуин (68, Рансом Идечуква), Дон.

"Маккаби" победил в трех матчах и лидирует, опережая на 2 очка хайфский "Маккаби" и "Маккаби Бней Райна".

Столичный клуб набрал 1 очко.

За "Апоэль" дебютировал арендованный у киевского "Динамо" сенегальский полузащитник Самба Диалло.

На 38-й минуте счет открыл Рой Ревиво, в 2023 году на правах аренды выступавший за столичный "Апоэль" 1:0.

На 56-й минуте гости остались в меньшинстве. Две желтые карточки получил Элоджи Яо, в 2016-17 годах бывший игроком миланского "Интера".

На 84--й минуте счет сравнял 20-летний Йонатан Лаиш, 17 июля перешедший из "Апоэля" (Афула).

Победный гол на третьей минуте компенсированного времени забил вышедший на замену Ошер Давида.