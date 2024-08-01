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Олимпиада. Дзюдо. Инбар Ланир завоевала серебряную медаль

время публикации: 01 августа 2024 г., 19:38 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 19:49
Олимпиада. Дзюдо. Инбар Ланир завоевала серебряную медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

Сегодня израильские дзюдоисты завоевали две медали Парижской олимпиады: серебряную и бронзовую.

Инбар Ланир (весовая категория до 78 кг) в финале проиграла итальянке Алисе Белланди.

Инбар Ланир - чемпионка мира 2023 года, бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве, победительница молодежного чемпионата Европы 2020 года.

Алиса Белланди - двукратный призер чемпионатов мира, двукратный призер чемпионатов Европы.

Инбар Ланир победила монголку Хуслен Оттонбаяр, голландку Гюше Стенхейс, немку Анну-Марию Вагнер.

Бронзовые медали завоевали китаянка Ма Чжэнчжао и португалка Патрисия Сампаю.

Бронзовую медаль завоевал израильский дзюдоист Петр Пальчик (весовая категория до 100 кг).

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