Олимпиада. Дзюдо. Инбар Ланир завоевала серебряную медаль
время публикации: 01 августа 2024 г., 19:38 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 19:49
Сегодня израильские дзюдоисты завоевали две медали Парижской олимпиады: серебряную и бронзовую.
Инбар Ланир (весовая категория до 78 кг) в финале проиграла итальянке Алисе Белланди.
Инбар Ланир - чемпионка мира 2023 года, бронзовый призер Токийской олимпиады в командном первенстве, победительница молодежного чемпионата Европы 2020 года.
Алиса Белланди - двукратный призер чемпионатов мира, двукратный призер чемпионатов Европы.
Инбар Ланир победила монголку Хуслен Оттонбаяр, голландку Гюше Стенхейс, немку Анну-Марию Вагнер.
Бронзовые медали завоевали китаянка Ма Чжэнчжао и португалка Патрисия Сампаю.
Бронзовую медаль завоевал израильский дзюдоист Петр Пальчик (весовая категория до 100 кг).
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