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Спорт

Олимпиада. Слалом на байдарках. Чемпионом стал итальянец

время публикации: 01 августа 2024 г., 19:24 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 19:29
Олимпиада. Слалом на байдарках. Чемпионом стал итальянец
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Чемпионом Парижской олимпиады в слаломе на байдарке-одиночке стал итальянец Джованни де Дженнаро.

На втором месте француз Титуан Кастрик.

Бронзовую медаль завоевал испанец По Эханис.

Чемпион олимпиады 2016 года британец Джозеф Кларк занял пятое место.

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