Олимпиада. Слалом на байдарках. Чемпионом стал итальянец
время публикации: 01 августа 2024 г., 19:24 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 19:29
Чемпионом Парижской олимпиады в слаломе на байдарке-одиночке стал итальянец Джованни де Дженнаро.
На втором месте француз Титуан Кастрик.
Бронзовую медаль завоевал испанец По Эханис.
Чемпион олимпиады 2016 года британец Джозеф Кларк занял пятое место.
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