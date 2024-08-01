Олимпиада. Первую золотую медаль в легкой атлетике завоевал эквадорец
время публикации: 01 августа 2024 г., 10:34 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 10:34
Сегодня начались легкоатлетические соревнования Парижской олимпиады. Чемпионом в ходьбе на 20 км стал эквадорец Брайан Пинтадо.
Его результат 1 час 18 минут 55 секунд.
В 2016 году он занял 37-е место, в Токио - 12-е.
Это первая медаль сборной Эквадора в соревнованиях Парижской олимпиады.
Вторым финишировал бразилец Кайо Бонфим, отставший от чемпиона на 14 секунд.
Бронзовую медаль завоевал действующий чемпион мира испанец Мартин Альваро.
Украинец Игорь Главан занял 40-е место.
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