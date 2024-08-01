Олимпиада. Первую золотую медаль в легкой атлетике завоевал эквадорец

Сегодня начались легкоатлетические соревнования Парижской олимпиады. Чемпионом в ходьбе на 20 км стал эквадорец Брайан Пинтадо.

Его результат 1 час 18 минут 55 секунд.

В 2016 году он занял 37-е место, в Токио - 12-е.

Это первая медаль сборной Эквадора в соревнованиях Парижской олимпиады.

Вторым финишировал бразилец Кайо Бонфим, отставший от чемпиона на 14 секунд.

Бронзовую медаль завоевал действующий чемпион мира испанец Мартин Альваро.

Украинец Игорь Главан занял 40-е место.