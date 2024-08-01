x
01 августа 2024
|
последняя новость: 08:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 августа 2024
|
01 августа 2024
|
последняя новость: 08:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Анонс выступлений израильтян

время публикации: 01 августа 2024 г., 08:43 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 08:43
Олимпиада. Анонс выступлений израильтян
AP Photo/Matthias Schrader

Приводим расписание выступлений израильских спортсменов в соревнованиях Парижской олимпиады.

Ориентировочное время начала соревнований - израильское.

11:00. Дзюдо. Весовая категория до 100 кг. Петр Пальчик.

11:00. Дзюдо. Женщины. Весовая категория до 78 кг. Амбер Ланир.

12:00. Конный спорт. Командные соревнования.

12:00. Плавание. Женщины. 200 метров на спине. Анастасия Горбенко.

12:00. Плавание. 50 метров вольным стилем. Мейрон Херути. Мартин Картавый.

12:00. Плавание. 200 метров комплексным стилем. Рон Полонский.

12:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4 по 200 метров вольным стилем.

12:00. Парусный спорт. ILCA 7.

12:00. Парусный спорт. ILCA 6. Шай Какон.

12:00. Плавание. Женщины. 200 метров на спине. Авив Барзилай.

16:03. Виндсерфинг. Женщины. Шарон Кантор.

16:30. Стрельба из лука. Рой Дрор.

16:53. Виндсерфинг. Том Реувени.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 августа 2024

Медальный зачет. На первое место вышла сборная Китая
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2024

Олимпиада. Виндсерфинг. Том Реувени на третьем месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2024

Олимпиада. Слалом на каноэ. Австралийская еврейка Джессика Фокс стала чемпионкой
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2024

Олимпиада. Плавание. Выдающееся достижение Кэти Ледеки