Олимпиада. Анонс выступлений израильтян
Приводим расписание выступлений израильских спортсменов в соревнованиях Парижской олимпиады.
Ориентировочное время начала соревнований - израильское.
11:00. Дзюдо. Весовая категория до 100 кг. Петр Пальчик.
11:00. Дзюдо. Женщины. Весовая категория до 78 кг. Амбер Ланир.
12:00. Конный спорт. Командные соревнования.
12:00. Плавание. Женщины. 200 метров на спине. Анастасия Горбенко.
12:00. Плавание. 50 метров вольным стилем. Мейрон Херути. Мартин Картавый.
12:00. Плавание. 200 метров комплексным стилем. Рон Полонский.
12:00. Плавание. Женщины. Эстафета 4 по 200 метров вольным стилем.
12:00. Парусный спорт. ILCA 7.
12:00. Парусный спорт. ILCA 6. Шай Какон.
12:00. Плавание. Женщины. 200 метров на спине. Авив Барзилай.
16:03. Виндсерфинг. Женщины. Шарон Кантор.
16:30. Стрельба из лука. Рой Дрор.
16:53. Виндсерфинг. Том Реувени.