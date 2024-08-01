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Медальный зачет. На первое место вышла сборная Китая

время публикации: 01 августа 2024 г., 00:31 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 00:36
Медальный зачет. На первое место вышла сборная Китая
AP Photo/Petr David Josek

В медальном зачете Парижской олимпиады лидирует сборная Китая, завоевавшая 9 золотых, 7 серебряных и три бронзовых медали.

На втором месте французы (8 + 10 + 8).

Сборная Японии, лидировавшая еще вчера, опустилась на третье место (8 + 3 + 4).

Больше всех медалей завоевали американцы (5 + 13 + 12), занимающие седьмое место.

Всего медали завоевали представители 47 сборных.

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