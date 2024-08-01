Олимпиада. Плавание. Пань Чжанье установил мировой рекорд

Чемпионом Парижской олимпиады на дистанции 100 метров вольным стилем стал китайский пловец Пань Чжанье, установивший в финале мировой рекорд - 46.40 секунды.

Он на 4 десятых секунды улучши собственный рекорд, установленный в феврале этого года в заплыве чемпионата мира.

Пань Чжанье и олимпийский рекордсмен (46.92) Этот рекорд он установил 27 июля во время квалификации.

На втором месте австралиец Кайл Чалмерс. На третьем - румын Давид Поповичи.