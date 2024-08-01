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Спорт

Олимпиада. Плавание. Мейрон Херути вышел в полуфинал

время публикации: 01 августа 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 13:15
Олимпиада. Плавание. Мейрон Херути вышел в полуфинал
AP Photo/Darko Bandic

Израильский пловец Мейрон Амир Херути вышел в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции 50 метров вольным стилем.

В квалификации он занял десятое место, отстав от лидера на 0.56 секунды.

Израильтянин Мартин Картавый занял в квалификации 19-е место и выбыл из дальнейшей борьбы.

Лучший результат в квалификации у австралийца Кэмерона Макэвоя - 21.32 секунды.

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