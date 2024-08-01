Олимпиада. Плавание. Мейрон Херути вышел в полуфинал

Израильский пловец Мейрон Амир Херути вышел в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции 50 метров вольным стилем.

В квалификации он занял десятое место, отстав от лидера на 0.56 секунды.

Израильтянин Мартин Картавый занял в квалификации 19-е место и выбыл из дальнейшей борьбы.

Лучший результат в квалификации у австралийца Кэмерона Макэвоя - 21.32 секунды.