Олимпиада. Плавание. Анастасия Горбенко вышла в полуфинал
время публикации: 01 августа 2024 г., 13:07 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 13:07
Израильская пловчиха Анастасия Горбенко вышла в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции 200 метров на спине.
В квалификации она заняла 13-е место, отстав на 2 секунды от лидера.
Авив Барзилай заняла 18-е место и стала второй резервной в полуфинале.
Лучший результат в квалификации у китаянки Пэн Сювей.
Мировая рекордсменка австралийка Кейли Маккеоун заняла в квалификации третье место.
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