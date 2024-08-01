Олимпиада. Плавание. Анастасия Горбенко вышла в полуфинал

Израильская пловчиха Анастасия Горбенко вышла в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции 200 метров на спине.

В квалификации она заняла 13-е место, отстав на 2 секунды от лидера.

Авив Барзилай заняла 18-е место и стала второй резервной в полуфинале.

Лучший результат в квалификации у китаянки Пэн Сювей.

Мировая рекордсменка австралийка Кейли Маккеоун заняла в квалификации третье место.