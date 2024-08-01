x
01 августа 2024
|
последняя новость: 14:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 августа 2024
|
01 августа 2024
|
последняя новость: 14:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Плавание. Анастасия Горбенко вышла в полуфинал

время публикации: 01 августа 2024 г., 13:07 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 13:07
Олимпиада. Плавание. Анастасия Горбенко вышла в полуфинал
AP Photo/Matthias Schrader

Израильская пловчиха Анастасия Горбенко вышла в полуфинал Парижской олимпиады на дистанции 200 метров на спине.

В квалификации она заняла 13-е место, отстав на 2 секунды от лидера.

Авив Барзилай заняла 18-е место и стала второй резервной в полуфинале.

Лучший результат в квалификации у китаянки Пэн Сювей.

Мировая рекордсменка австралийка Кейли Маккеоун заняла в квалификации третье место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 августа 2024

Олимпиада. Плавание. Пань Чжанье установил мировой рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2024

Олимпиада. Плавание. Леон Маршан завоевал вторую золотую медаль за вечер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2024

Олимпиада. Плавание. Выдающееся достижение Кэти Ледеки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2024

Олимпиада. Плавание. Француз установил олимпийский рекорд