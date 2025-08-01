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Чемпионат мира по плаванию. Израильтяне заняли восьмое место в эстафете

Плавание
время публикации: 01 августа 2025 г., 16:41 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 16:48
Чемпионат мира по плаванию. Израильтяне заняли восьмое место в эстафете
AP Photo/Petr David Josek

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Чемпионами в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем стали британцы. преодолевшие дистанцию за 6 минут 59.84 секунды.

Второе место заняла сборная Китая, установившая рекорд Азии - 7 минут 0.91 секунды.

На третьем месте австралийцы, отставшие на китайцев на 7 сотых секунды.

Сборная Израиля заняла восьмое место (7 минут 6.76 секунды).

В предварительном заплыве израильтяне установили национальный рекорд - 7 минут 6.29 секунды.

Состав сборной Израиля: Денис Локтев, Йоав Романов, Алексей Гливинский и Даниэль Кричевский.

На дистанции 50 метров вольным стилем Мейрон Херути в финал не попал. Его соперник в перезаплыве - южнокореец Джи Ю-Чан - установил рекорд Азии 21.66 секунды.

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