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Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко и Алексей Гливинский в финал не вышли

Плавание
время публикации: 30 июля 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 17:20
Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко и Алексей Гливинский в финал не вышли
AP Photo/Matthias Schrader

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по плаванию.

Израильтянка Анастасия Горбенко не смогла выйти в финал на дистанции 50 метров на спине.

В квалификации она заняла 15-е место, в полуфинале 10-е.

Израильтянин Алексей Гливинский не вышел в финал на дистанции 200 метров комплексным стилем.

В квалификации он занял 15-е место, в полуфинале - 14-е.

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