Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко и Алексей Гливинский в финал не вышли

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по плаванию.

Израильтянка Анастасия Горбенко не смогла выйти в финал на дистанции 50 метров на спине.

В квалификации она заняла 15-е место, в полуфинале 10-е.

Израильтянин Алексей Гливинский не вышел в финал на дистанции 200 метров комплексным стилем.

В квалификации он занял 15-е место, в полуфинале - 14-е.