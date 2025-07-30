Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко и Алексей Гливинский в финал не вышли
время публикации: 30 июля 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 17:20
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по плаванию.
Израильтянка Анастасия Горбенко не смогла выйти в финал на дистанции 50 метров на спине.
В квалификации она заняла 15-е место, в полуфинале 10-е.
Израильтянин Алексей Гливинский не вышел в финал на дистанции 200 метров комплексным стилем.
В квалификации он занял 15-е место, в полуфинале - 14-е.
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