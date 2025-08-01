x
01 августа 2025
|
последняя новость: 16:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 августа 2025
|
01 августа 2025
|
последняя новость: 16:40
01 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по плаванию. Мейрон Херути может выйти в финал

Плавание
время публикации: 01 августа 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 15:15
Чемпионат мира по плаванию. Мейрон Херути может выйти в финал
AP Photo/Darko Bandic

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по плаванию.

В полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем два пловца финишировали с одинаковым временем и заняли восьмое место.

Мейрону Херути (Израиль) и Джи Ю-Чану (Южная Корея) предстоит дополнительный заплыв, победитель которого выйдет в финал.

Израильтянин Галь Коэн Груми в полуфинале на дистанции 100 метров баттерфляем занял 15-е место и в финал не вышел.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 августа 2025

Чемпионат мира по плаванию. Установлен рекорд Израиля в эстафете
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 августа 2025

Чемпионат мира по плаванию. Трое израильтян вышли в полуфиналы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко и Алексей Гливинский в финал не вышли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2025

Чемпионат мира по плаванию. Анастасия Горбенко вышла в финал