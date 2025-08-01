Чемпионат мира по плаванию. Мейрон Херути может выйти в финал

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по плаванию.

В полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем два пловца финишировали с одинаковым временем и заняли восьмое место.

Мейрону Херути (Израиль) и Джи Ю-Чану (Южная Корея) предстоит дополнительный заплыв, победитель которого выйдет в финал.

Израильтянин Галь Коэн Груми в полуфинале на дистанции 100 метров баттерфляем занял 15-е место и в финал не вышел.