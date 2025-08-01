Чемпионат мира по плаванию. Мейрон Херути может выйти в финал
время публикации: 01 августа 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 15:15
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по плаванию.
В полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем два пловца финишировали с одинаковым временем и заняли восьмое место.
Мейрону Херути (Израиль) и Джи Ю-Чану (Южная Корея) предстоит дополнительный заплыв, победитель которого выйдет в финал.
Израильтянин Галь Коэн Груми в полуфинале на дистанции 100 метров баттерфляем занял 15-е место и в финал не вышел.
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