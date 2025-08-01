Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне проиграли шведам и победили итальянцев
время публикации: 01 августа 2025 г., 07:01 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 07:01
В Дюссельдорфе продолжается чемпионат Европы по пляжному волейболу.
В матче второго тура израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев проиграли шведам Якобу Хелтинг Нильссону и Элмеру Андерссону 21:23, 24:22, 12:15.
Затем израильтяне победили итальянцев Джанлуку дель Корсо и Марко Висковича 21:19, 21:17.
Сегодня в матче 1/8 финал Кевин и Эйлон встретятся с чешским дуэтом Онджей Перушич и Давид Швайнер. Этот чешский дуэт участвовал в олимпиадах 2020 и 2024 годов.
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