Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне стартовали с победы

В Дюссельдорфе начался чемпионат Европы по пляжному волейболу.

В первом матче в группе G израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев победили поляков Михала Брыля и Бартоша Лесяка 23:21, 15:21, 15:12.

Сегодня израильтяне сыграют со шведами Якобом Хельтингом Нильссоном и Элмером Андерссоном.