Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне стартовали с победы
время публикации: 31 июля 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 07:31
В Дюссельдорфе начался чемпионат Европы по пляжному волейболу.
В первом матче в группе G израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кузмичев победили поляков Михала Брыля и Бартоша Лесяка 23:21, 15:21, 15:12.
Сегодня израильтяне сыграют со шведами Якобом Хельтингом Нильссоном и Элмером Андерссоном.
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