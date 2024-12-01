Фехтование. 18-летний израильтянин завоевал серебряную медаль в Германии
время публикации: 01 декабря 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 11:27
В Лауфхайме проходит молодежный турнир по фехтованию на шпагах Uhlmann-Cup (спортсмены до 23-х лет).
18-летний израильтянин Алон Сарид завоевал серебряную медаль.
В финале он проиграл французу Нолану Вингереру 13:15.
Бронзовые медали завоевали Рахим Рашайда (Болгария) и Хосе Мигель Мартин Гамасо (Испания).
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