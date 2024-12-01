Битва немецких гигантов. "Бавария" и "Боруссия" сыграли вничью

В центральном матче двенадцатого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Дортмунд) сыграла вничью с "Баварией" 1:1.

Мюнхенцы лидируют, опережая "Айнтрахт" на 7 очков.

Мануэль Нойер провел 512-й матч в Бундеслиге. Он сравнялся с Ули Штейном. Больше матчей в Бундеслиге )из вратарей) сыграли только Оливер Кан (557) и Эйке Иммель (534), сообщает статистический сервис Opta

"Боруссия": Кобель, Бенсебайни, Шлоттербек, Антон (Зюле, 18), Рюэрсон (Ян Коуто, 74), Гросс, Нмеча, Гиттенс (Мален, 74), Забитцер (Рейна, 90), Байер, Гирасси.

"Бавария": Нойер, Дэвис, Ким Мин Чжэ (Олисе, 80), Упамекано, Лаймер (Боэ, 62), Горетцка, Киммих, Тель (Коман, 62), Мусиала, Сане, Кейн (Мюллер, 33).

В первом тайме преимуществом владели хозяева, применявшие высокий прессинг и вынуждавшие игроков "Баварии" часто ошибаться.

После перерыва активнее играли гости.

Первый опасный момент создала "Бавария". На 7-й минуте Сане сильно пробил. Кобель в прыжке парировал мяч.

На 28-й минуте Джейми Гиттенс получил мяч в центре поля, на фланге убежал от защитника, сместился в штрафную и нанес сильный удар 1:0.

На 49-й минуте Мусиала вышел один на один и сделал передачу. Мюллер пробил. Кобель сумел парировать мяч.

"Бавария" упустила еще несколько моментов для взятия ворот.

На 85-й минуте Олисе навесил. Джамаль Мусиала ударом головой сравнял счет 1:1. Он забил в шестом выездном матче подряд.