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Израильтянин занял третье место в Амстердамском марафоне

время публикации: 23 октября 2024 г., 07:21 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 07:26
Израильтянин занял третье место в Амстердамском марафоне
AP Photo/Denes Erdos

Победителем Амстердамского марафона стал эфион Цегае Гетачью, преодолевший дистанцию за 2 часа 5 минут 38 секунд.

На 2 секунды от победителя отстал Боки Асефа (Эиопия).

Израильтянин Мару Тефери занял третье место, отстав от победителя на 4 секунды.

У женщин победила эфиопка Ялемзерф Йехуалав, преодолевшая дистанцию за 2 часа 16 минут 52 секунды.

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