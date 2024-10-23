Израильтянин занял третье место в Амстердамском марафоне
время публикации: 23 октября 2024 г., 07:21 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 07:26
Победителем Амстердамского марафона стал эфион Цегае Гетачью, преодолевший дистанцию за 2 часа 5 минут 38 секунд.
На 2 секунды от победителя отстал Боки Асефа (Эиопия).
Израильтянин Мару Тефери занял третье место, отстав от победителя на 4 секунды.
У женщин победила эфиопка Ялемзерф Йехуалав, преодолевшая дистанцию за 2 часа 16 минут 52 секунды.
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