"Милан" разгромил "Эмполи", "Болонья" - "Венецию"
время публикации: 01 декабря 2024 г., 11:57 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 12:03
Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Италии. "Милан" разгромил "Эмполи" 3:0.
Комо - Монца 1:1
Милан - Эмполи 3:0
"Красно-черные" не проиграли в четвертом матче подряд и поднялись на седьмое место. В этом сезоне оборона "Милана" удачно играет на своем поле. Из семи домашних матчей Серии А в пяти "Милан" не пропускал.
Счет открыл Альваро Мората. Затем дважды отличился Тиджани Рейндерс.
Болонья - Венеция 3:0
Венецианцы нанесли только 1 точный удар за матч.
Два гола забил Дан Ндойе. Пенальти реализовал Риккардо Орсолини.
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