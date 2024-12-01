"Милан" разгромил "Эмполи", "Болонья" - "Венецию"

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Италии. "Милан" разгромил "Эмполи" 3:0.

Комо - Монца 1:1

Милан - Эмполи 3:0

"Красно-черные" не проиграли в четвертом матче подряд и поднялись на седьмое место. В этом сезоне оборона "Милана" удачно играет на своем поле. Из семи домашних матчей Серии А в пяти "Милан" не пропускал.

Счет открыл Альваро Мората. Затем дважды отличился Тиджани Рейндерс.

Болонья - Венеция 3:0

Венецианцы нанесли только 1 точный удар за матч.

Два гола забил Дан Ндойе. Пенальти реализовал Риккардо Орсолини.