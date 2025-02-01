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Чемпионат Англии. Достижение Салаха. "Эвертон" забил гол на 11-й секунде

Футбол
время публикации: 01 февраля 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 19:30
Юбилейный гол Мохамеда Салаха
AP Photo/Alastair Grant

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" обыграл "Борнмут" 2:0.

Борнмут - Ливерпуль 0:2

Оба мяча забил Мохамед Салах. Он забил 300-й гол в своей европейской карьере (235 голов египтянин забил в матчах за "Ливерпуль").

"Красные" прервали серию "Борнмута" из 12 матчей без поражений (во всех турнирах).

Эвертон (Ливерпуль) - Лестер 4:0

Дукуре забил гол на 11-й секунде матча. Это четвертый гол в списке самых быстрых голов английской Премьер-лиги.

"Ириски" ожили с приходом Дэвида Мойеса - третья победа подряд.

Ипсвич - Саутгемптон 1:2

Ньюкасл - Фулхэм (Лондон) 1:2

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