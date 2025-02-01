Чемпионат Англии. Достижение Салаха. "Эвертон" забил гол на 11-й секунде
время публикации: 01 февраля 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 19:30
Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" обыграл "Борнмут" 2:0.
Борнмут - Ливерпуль 0:2
Оба мяча забил Мохамед Салах. Он забил 300-й гол в своей европейской карьере (235 голов египтянин забил в матчах за "Ливерпуль").
"Красные" прервали серию "Борнмута" из 12 матчей без поражений (во всех турнирах).
Эвертон (Ливерпуль) - Лестер 4:0
Дукуре забил гол на 11-й секунде матча. Это четвертый гол в списке самых быстрых голов английской Премьер-лиги.
"Ириски" ожили с приходом Дэвида Мойеса - третья победа подряд.
Ипсвич - Саутгемптон 1:2
Ньюкасл - Фулхэм (Лондон) 1:2
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