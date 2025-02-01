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Крис Вуд улучшил рекорд. "Ноттингем Форест" одержал крупнейшую победу за 30 лет

Футбол
время публикации: 01 февраля 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 17:11
Крис Вуд улучшил рекорд. "Ноттингем Форест" одержал крупнейшую победу за 30 лет
AP Photo/Darren Staples

В стартовом матче двадцать четвертого тура чемпионата Англии "Ноттингем Форест" разгромил "Брайтон энд Хоув" 7:0.

Это крупнейшая победа "лесников" в чемпионате Англии с 1991 года (7:0 над "Челси").

Это крупнейшее поражение "чаек" с 1959 года (0:9 от "Мидлсборо").

"Ноттингем Форест": Селс, Миленкович, Мурилло (Боли, 73), Морато, Айна, Андерсон (Сангаре, 82), Данилу (Домингес, 66), Уильямс, Гиббз-Уайт (Жота Силва, 73), Эланга, Вуд (Авонии, 81).

"Брайтон": Вербрюгген, Уэлтман, ван Хеке, Данк, Лампти, Рюттер, Хиншелвуд (О'Райли, 46) ,Минте, Педро (Гомес, 46), Митома (Адингра, 46), Уэлбек (Фергюсон, 73).

Хозяева нанесли 9 точных ударов по воротам и забили 7 голов.

Три гола забил Крис Вуд. Он улучшил свой личный рекорд. В этом сезоне новозеландец забил в матчах Премьер-лиги 15 голов. Ранее его рекорд был 14 голов за сезон.

Рекорд "Ноттингем Форест" по количеству голов за сезон установил в сезоне 1994-95 годов Стэн Коллимор (22 гола).

По разу отличились Неко Уильямс, Жота Силва и Морган Гиббс-Уайт.

Гол в свои ворота забил Льюис Данк.

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