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Чемпионат Германии. Рекорд Кейна. Достижение Гирасси

Футбол
время публикации: 01 февраля 2025 г., 18:51 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 18:51
Чемпионат Германии. Рекорд Кейна. Достижение Гирасси
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" едва не упустила победу в матче с "Хольштайном" 4:3.

Штутгарт - Боруссия (Менхенгладбах) 1:2

"Швабы" потерпели третье поражение подряд (во всех турнирах), второе - в Бундеслиге.

"Боруссия" перервала серию из трех поражений, обыграв фаворита.

В случае победы "Штутгарт" мог бы вплотную подобраться к лидирующей тройке.

Бавария (Мюнхен) - Хольштайн (Киль) 4:3

На 62-й минуте счет был 4:0. Два гола забил Гарри Кейн, установив рекорд Бундеслиги 54 гола в 50 первых матчах в чемпионате Германии.

В компенсированное время два гола забил Стивен Скжибски, забивший три гола в последних двух матчах.

Хайденхайм - Боруссия (Дортмунд) 1:2

Первый гол в ворота хозев забил Серу Гирасси. Он лучший бомбардир Бундеслиги 2025 года - 6 голов.

Бохум - Фрайбург 0:1

Санкт-Паули (Гамбург) - Аугсбург 1:1

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