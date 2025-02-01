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Чемпионат Израиля по футболу. Тур начался с сенсации

Футбол
Сенсации
время публикации: 01 февраля 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 17:36
Чемпионат Израиля по футболу. Тур начался с сенсации
AP Photo/Rui Vieira

Двадцать первый тур чемпионата Израиля по футболу начался с сенсации. Лидер, "Апоэль" (Беэр-Шева) проиграл "Маккаби Бней Райна" 0:1.

"Маккаби": Амос, Бручич, Самбинья, Любисавльевич, Унгер (66, Хутаба), Хадида, Усман, Фадида (66, Альтман), Хенти (66, Ганем), Шакер (90 + 2, Гнаим), Абу Фархи (77, Мондзенга).

"Апоэль": Элиаси, Витор, Эдер Лопес, Блориан (82, Балтакса), Гай Мизрахи, Дан Битон (81, Фаруд), Элиэль Перец (81, Элиас), Лукас Вентура, Кангва, Алон Турджеман (70, Гарита), Ганах (65, Стоянов).

"Маккаби Бней Райна" ведет борьбу за попадание в первую шестерку.

Последний раз "Апоэль" проиграл 14 сентября - тель-авивскому "Маккаби" 0:1.

На 44-й минуте гости едва не открыли счет. Дан Битон пробил со штрафного. Мяч попал в перекладину.

На 63-й минуте гости не реализовали пенальти. Мяч после удара Эдера Лопеса попал в стойку ворот.

На 76-й минуте Омри Альтман сделал передачу. Мухамад Шакер забил победный гол 1:0.

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