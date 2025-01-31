Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил. "Аль-Насср" победил

В матче восемнадцатого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Насср" в гостях победил "Аль Раед" 2:1.

"Аль-Насср" одержал третью победу подряд и занимает третье место, отставая от "Аль-Хиляля" и "Аль Иттихада" на 5 очков.

Счет в матче открыл Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнится 40 лет.

Это 921-й гол в карьере португальца.

На 47-й минуте Наваф Бушал удвоил преимущество гостей 0:2.

На 76-й минуте Амир Саюд сократил отставание 1:2.