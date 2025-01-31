Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил. "Аль-Насср" победил
время публикации: 31 января 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 08:59
В матче восемнадцатого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Насср" в гостях победил "Аль Раед" 2:1.
"Аль-Насср" одержал третью победу подряд и занимает третье место, отставая от "Аль-Хиляля" и "Аль Иттихада" на 5 очков.
Счет в матче открыл Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнится 40 лет.
Это 921-й гол в карьере португальца.
На 47-й минуте Наваф Бушал удвоил преимущество гостей 0:2.
На 76-й минуте Амир Саюд сократил отставание 1:2.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2025