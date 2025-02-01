Чемпионкой Европы стала фигуристка из Эстонии. Израильтянка на 13-м месте
время публикации: 01 февраля 2025 г., 09:15 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 09:15
Чемпионкой Европы стала фигуристка из Эстонии Нина Петрокина, занимавшая после короткой программы второе место.
Ее результат 208.18 балла.
Анстасия Губанова (Грузия), лидировавшая после короткой программы, заняла второе место (198.61).
Бронзовую медаль завоевала бельгийка Нина Пинцарроне (191.44).
Израильтянка Мария Сенюк заняла 13-е место (159.33).
Уроженка Израиля, представляющая Болгарию, Александра Фейгин заняла 14-е место (159.26).
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