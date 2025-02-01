x
01 февраля 2025
|
последняя новость: 09:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 февраля 2025
|
01 февраля 2025
|
последняя новость: 09:16
01 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионкой Европы стала фигуристка из Эстонии. Израильтянка на 13-м месте

Фигурное катание
время публикации: 01 февраля 2025 г., 09:15 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 09:15
Чемпионкой Европы стала фигуристка из Эстонии. Израильтянка на 13-м месте
AP Photo/Sergei Grits

Чемпионкой Европы стала фигуристка из Эстонии Нина Петрокина, занимавшая после короткой программы второе место.

Ее результат 208.18 балла.

Анстасия Губанова (Грузия), лидировавшая после короткой программы, заняла второе место (198.61).

Бронзовую медаль завоевала бельгийка Нина Пинцарроне (191.44).

Израильтянка Мария Сенюк заняла 13-е место (159.33).

Уроженка Израиля, представляющая Болгарию, Александра Фейгин заняла 14-е место (159.26).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2025

Фигурное катание. Чемпионом Европы стала пара из Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2025

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Лев Винокур вышел в финал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 января 2025

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Израильтянка вышла финал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 января 2025

Фигурное катание. Израильские юниоры завоевали две медали Открытого чемпионата Баварии