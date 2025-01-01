Теннис. В Новой Зеландии Лина Глушко проиграла бывшей первой ракетке мира

Израильтянка Лина Глушко стала одной из победительниц квалификации теннисного турнира в Окленде, Новая Зеландия.

В квалификационном турнире она обыграла американку Луизу Чирико (172-ю ракетку мира) 7:6, 6:3 и новозеландку Барри Моник 7:5, 7:6.

В первом круге израильтянка проиграла бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке (Япония) 4:6, 4:6.